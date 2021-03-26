Выручка новороссийского «ДелоПортс» в 2020 году сократилась на 36%

Выручка новороссийского ООО «ДелоПортс» в 2020 году составила 45,8 млн руб. Это на 36,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных годовой бухгалтерской отчетности компании.

Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 4,16 млрд руб., сократившись на 9,7%. Себестоимость продаж за год снизилась до 35,9 млн руб. валовая прибыль сократилась более, чем втрое – до 9,8 млн руб. Наиболее существенное влияние на выручку оказали доходы от участия в других организациях – 4,58 млрд руб., а также прочие доходы – 5,75 млрд руб. Самыми значительными оказались «прочие» расходы – 6,06 млрд руб.

Консолидированная выручка холдинга «ДелоПортс» по итогам 2020 года составила 13,09 млрд руб., увеличившись на 33%. Консолидированная EBITDA выросла на 57,2% – до 10,6 млрд руб. Рентабельность EBITDA увеличилась на 12,4 п.п., достигнув 81,1%.

Финансовые показатели компании росли на фоне увеличения перевалки грузов. Как сообщал “Ъ-Кубань”, грузооборот терминалов новороссийского ООО «ДелоПортс» в 2020 году составил 11,2 млн тонн. Это на 36% больше, чем годом ранее. Объем перевалки зерна увеличился на 43,3%, достигнув 5,1 млн тонн. Контейнерооборот в 20-футовом эквиваленте вырос на 29,8% – до 487 тыс. TEUs. В компании отмечают, что указанные показатели выручки и EBITDA являются максимальными за всю историю стивидорного холдинга.

В планах ООО «ДелоПортс» на 2021 год к началу зернового сезона завершить реконструкцию зернового терминала с увеличением грузооборота до 4 млн тонн. В рамках этого проекта уже получено разрешение Росморречфлот на запуск в эксплуатацию глубоководного зернового причала № 40А, пополнен буксирный флот, обновлены автотранспортная и железнодорожная составляющие.

«ДелоПортс» – российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами ГК «Дело» в порту Новороссийск. В структуру активов входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная Компания «Дело».

Алексей Белянин