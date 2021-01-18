Грузооборот новороссийского «ДелоПортс» в 2020 году вырос на 36%

Грузооборот терминалов новороссийского ООО «ДелоПортс» в 2020 году составил 11,2 млн тонн. Это на 36% больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Перевалка контейнеров по итогам 2020 года увеличиласьна 31% и достигла 6,08 млн тонн. В 20-футовом эквиваленте этот показатель вырос на 30% – до 486,8 тыс. TEU.

Грузооборот зерна за 12 месяцев вырос на 43%, составив 5,1 млн тонн – этот показатель стал рекордным для компании. Перевалка генеральных и Po-Po-грузов уменьшилась на 14% - до 38 тыс. тонн. Кроме того, на 32% выросло количество швартовых операций – до 1332.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, грузооборот терминалов «ДелоПортс» за 9 месяцев 2020 года вырос на 40%, достигнув 7,9 млн тонн.

«ДелоПортс» – российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами ГК «Дело» в порту Новороссийск. В структуру активов входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная Компания «Дело».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДелоПортс» зарегистрировано в Новороссийске в 2015 году. Основной вид деятельности – вложения в ценные бумаги. Размер уставного капитала – 100 млн руб. В 2019 году выручка составила 72 млн руб., чистая прибыль – 4,61 млрд руб. Совладельцами указаны ООО УК «Дело» (99%) и гендиректор ГК «Дело» Сергей Шишкарев (1%).

Алексей Белянин