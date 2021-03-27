Число пострадавших при столкновении поездов в Египте увеличилось до 165

Министр здравоохранения Египта Халя Зейд сообщила, что при столкновении двух поездов в городе Сохаг пострадали 165 человек, передает Reuters. Ранее было известно о 66 раненых. Погибли 32 человека.

Как передает агентство, в одном из поездов неизвестные применили экстренный тормоз. После этого в него врезался второй поезд, который двигался в том же направлении.

Для расследования ЧП создана специальная комиссия, которую взял под личный контроль премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Глава Минтранса Египта Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов поездов.