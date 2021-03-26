Сотни миллионов долларов «застряли» в пробке

Неделя блокировки Суэцкого канала обойдется мировой экономике примерно в $10 млрд, подсчитала немецкая страховая компания Allianz. Попытки снять с мели гигантский контейнеровоз Ever Given, застрявший посреди канала, пока не увенчались успехом. В районе ЧП скопились танкеры с нефтью и газом на сотни миллионов долларов, а также с сырьем для производства растворимого кофе. Могут ли от аварии пострадать российский бизнес и потребители? Выяснял Григорий Колганов.

Поначалу ситуация в Суэцком канале воспринималась как в значительной степени комичное происшествие: операция по спасению гигантского рукотворного левиафана, по первичным оценкам, должна была занять пару дней, а мировая торговля — отделаться легким испугом.

Но почти десяток буксиров ничего не смогли сделать с огромным судном, попытки углубить дно под Ever Given успеха не принесли.

Ежедневные убытки превысили $1 млрд.

Под ударом рынок растворимого кофе, и если коллапс случится, Россия вряд ли останется в стороне, полагает гендиректор компании «Крюгер-Гранд» Александр Борисов: «До пандемии были ограничения, теперь еще судно встало — все беды на наши головы. Большие объемы чая идут, у нас в основном это Шри-Ланка, Индия, Момбасы, Кения, Индонезия, Вьетнам. Кофе из Индии, Вьетнама — как зеленое зерно, так и растворимый кофе. Это приведет не к тому, что исчезнет чай и кофе, а к сокращению ассортимента на полках».

По разным оценкам, в пробке в районе канала застряли от нескольких десятков до полутора сотен грузовых судов. Многие перевозчики, понимая, что артерия может оказаться заблокированной надолго, отправили корабли в обход — через мыс Доброй Надежды, но этот путь на девять дней дольше и на $500 тыс. дороже. Да и организовать такое «путешествие» под силу не каждому, продолжает Александр Борисов: «Обойти Африку — это не просто деньги, но еще и технические возможности для того, чтобы судно смогло это сделать. Это же современные огромные суда. Где дозаправить его в море? Теоретически это нужен танкер, но его еще необходимо подобрать, а чтобы от пиратов оборонятся, можно, конечно, военные суда отправить, но они три недели будут туда идти».

Авария в Суэцком канале совпала с кризисом на рынке морских грузоперевозок. “Ъ FM” уже рассказывал, как из-за пандемии и нарушения торговых связей контейнеры скопились в портах отгрузки, а в пунктах отправления образовался их серьезный дефицит. В результате стоимость фрахта выросла в среднем в четыре раза.

Проблема с застрявшим судном усугубляет эту ситуацию и может привести к дальнейшему подорожанию перевозок, причем всех, ведь спрос повышается и на воздушный транспорт, и на сухопутный. Не исключено, что все эти процессы по касательной заденут чуть ли не весь российский импорт, рассуждает управляющий директор группы компаний «Совтрансавто» Владимир Тян: «Это двинет вверх морские фрахты.

Учитывая, какой кризис был на контейнерных мультимодальных перевозках, и только-только все начало восстанавливаться, это повторно двинет цены вверх.

Был отложенный спрос, когда люди просто ждали, пока цены начнут как-то снижаться. А сейчас, вероятно, это все затянется. И поскольку та же Юго-Восточная Азия — это во многом товары не самой высокой удельной стоимости, повышение транспортной составляющей там довольно существенное по сравнению с другими грузами. Это потянет за собой подорожание доставки в принципе. И, конечно, это заметно влияет на цену в рознице».

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Непосредственно через Суэцкий канал в Россию везут не так много товаров, но получается, что проблемы с контейнеровозом могут ударить по кошельку любого отечественного потребителя — такова цена вовлеченности в глобальную экономику.

Впрочем, у российских импортеров по большинству позиций должно хватить запасов, чтобы переждать коллапс в канале и не допустить дефицита или роста цен, полагает владелец торговой марки Mlesna Сергей Демин, проблемы начнутся, если операция по спасению гигантского судна затянется или перевозчики захотят воспользоваться ситуацией.

«На мой взгляд, проблема Суэцкого канала может занять несколько недель — месяц. Однако у перевозчиков может быть соблазн не выполнить обязательства или повысить стоимость, используя ЧП как повод, и перевозчики, которые испытывают трудности уже достаточно давно, вполне могут это сделать», — считает Сергей Демин.

По данным “Ъ”, в районе аварии застряли несколько танкеров с российским сжиженным газом и нефтью. Однако аналитики полагают, что отечественные экспортеры углеводородов в целом от блокировки Суэцкого канала только выиграют, ведь при малейшей угрозе дефицита сырья цены растут. И нынешние котировки Brent это подтверждают.