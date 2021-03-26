Группа ВЭБ.РФ впервые с 2015 года завершила год с чистой прибылью по МСФО

В 2020 году ВЭБ.РФ получил чистую прибыль по МСФО в размере 8,4 млрд руб. против убытка 59,2 млрд руб. годом ранее, сообщила сегодня госкорпорация. Отметим, в последний раз ВЭБ.РФ получал чистую прибыль по МСФО по итогам 2015 года — тогда она составила 14,9 млрд руб.

По словам финансового директора ВЭБ.РФ Андрея Московских, на результат 2020 года повлиял рост комиссионных доходов с 8,2 млрд руб. по итогам 2019 года до 21,5 млрд руб., а также непроцентных доходов — с 7,2 млрд руб. до 132,1 млрд руб.

Объем выданных ВЭБ.РФ за год кредитов составил 243,1 млрд руб. Основными направлениями инвестирования стали судостроительная и газохимическая отрасли, машиностроение, развитие магистральной инфраструктуры, модернизация аэропортов, городская экономика, ИТ. Также ВЭБ.РФ в 2020 году участвовал в правительственной программе поддержки бизнеса — объем поручительств госкорпорации, предоставленных коммерческим банкам по кредитам предпринимателям на сохранение рабочих мест и перезапуск производства, достиг 500 млрд руб.

Евгения Крючкова