Россия — Словения: прогноз и ставки на матч квалификации к ЧМ-2022 27 марта

27 марта сборная России на своем поле сыграет со сборной Словении в рамках 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Эксперты Фонбет рассказали о ставках на этот матч в нашем материале.

В какой форме сборная России

Сборная России начала отбор к ЧМ-2022 с победы над сборной Мальты со счетом 3:1. Матч показал, что россиянам не хватает командного взаимодействия. Игроки сборной позволяли сопернику проходить первую линию прессинга и часто теряли мяч — 24 потери за игру. Из-за отсутствия сыгранности у россиян возникали проблемы в опорной зоне и на подборах. Большинство опасных моментов впереди команда Станислава Черчесова создала в первом тайме. Во второй половине встречи у России почти не было моментов в штрафной соперника — всего 3 удара по воротам против 7 у Мальты.

После первого тура квалификации Россия занимает 1-е место в группе H.

В какой форме сборная Словении

В первом матче квалификации к ЧМ-2022 словенцы одержали минимальную победу над сборной Хорватии (1:0). После пары опасных моментов от хорватов Словении удалось выйти вперед, воспользовавшись неточной передачей соперника. Открыв счет, словенцы сделали ставку на удержание комфортного преимущества — владели мячом всего 29% оставшегося игрового времени и не позволили хорватам создать много у своих ворот. После пропущенного гола Хорватии удалось нанести всего 2 удара в створ.

После первого тура квалификации Словения идет на 2-м месте в группе H.

Россия — Словения: статистика личных встреч

Национальные команды провели четыре очные встречи на официальном уровне. В одной из них победила Россия, в двух — Словения, еще один матч завершился вничью. В трех из этих четырех игр Россия забивала меньше двух голов.

Прогноз экспертов на матч Россия — Словения 27 марта

Индивидуальный тотал России меньше 1,5 за 1.78

Сборная России провела матч с одной из слабейших сборных группы крайне неровно. Россияне откровенно провалили второй тайм, пропустив от мальтийцев и показав неубедительную игру в нападении. Команде Станислава Черчесова нужно время, чтобы сыграться. Пока даже в матче с откровенным аутсайдером Россия допускает неудачные отрезки и забивает лишь за счет индивидуального мастерства отдельных исполнителей и низкого класса соперника. Словения — крепкая сборная, которая в первом же матче отбора сыграла всухую с финалистами ЧМ-2018. Ворота словенцев защищает основной голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак. России будет трудно пройти оборону словенцев, которые наверняка не станут бежать вперед и предпочтут более привычную для них игру вторым номером. Для россиян, которые не склонны к креативу в нападении, закрытый соперник станет серьезным испытанием. Скорее всего, команде Черчесова не удастся забить больше 1 гола. Такая ставка прошла в 5 из 7 последних встреч сборной России с учетом контрольных игр.

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