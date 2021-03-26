Житель Новороссийска предстанет перед судом за обман дольщиков на 21 млн рублей

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дело в отношении жителя Новороссийска, обвиняемого в незаконном привлечении средств дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в 2018-2019гг. у обвиняемого было разрешение на строительство частного дома в пригороде Новороссийска. Однако он начал привлекать деньги на возведение многоквартирного дома. Всего ему удалось привлечь 21 млн руб. от 22 человек.
По данному факту в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости). На период следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее в марте в суд направили уголовное дело в отношении бывшей главы администрации села Мысхако города Новороссийска Валентины Кирилловой, а также Игоря Островершенко, Павла Дирина, Светланы Яковлевой. Фигурантов дела обвиняли в том, что они, пользуясь подложными документами о выделении земельных участков, организовали регистрацию на заранее подысканных граждан прав собственности на 28 участках в селе Мысхако.
Тем самым администрации Новороссийска, согласно оценочным судебным экспертизам, был причинен ущерб на общую сумму более 70 млн руб. Часть земель фигуранты уголовного дела зарегистрировали на своих близких родственников.