Житель Новороссийска предстанет перед судом за обман дольщиков на 21 млн рублей

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дело в отношении жителя Новороссийска, обвиняемого в незаконном привлечении средств дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 2018-2019гг. у обвиняемого было разрешение на строительство частного дома в пригороде Новороссийска. Однако он начал привлекать деньги на возведение многоквартирного дома. Всего ему удалось привлечь 21 млн руб. от 22 человек.

По данному факту в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости). На период следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее в марте в суд направили уголовное дело в отношении бывшей главы администрации села Мысхако города Новороссийска Валентины Кирилловой, а также Игоря Островершенко, Павла Дирина, Светланы Яковлевой. Фигурантов дела обвиняли в том, что они, пользуясь подложными документами о выделении земельных участков, организовали регистрацию на заранее подысканных граждан прав собственности на 28 участках в селе Мысхако.

Тем самым администрации Новороссийска, согласно оценочным судебным экспертизам, был причинен ущерб на общую сумму более 70 млн руб. Часть земель фигуранты уголовного дела зарегистрировали на своих близких родственников.

Алексей Белянин