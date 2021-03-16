В Новороссийске будут судить похитителей земельных участков в селе Мысхако

В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении бывшей главы администрации села Мысхако города Новороссийска Валентины Кирилловой, а также Игоря Островершенко, Павла Дирина, Светланы Яковлевой. Главным следственным управлением по СКФО они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции данной статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в СК РФ, в 2006-2012 годах по версии следствия подсудимые, пользуясь подложными документами о выделении земельных участков, организовали регистрацию на заранее подысканных граждан прав собственности на 28 участках в селе Мысхако. Тем самым администрации Новороссийска, согласно оценочным судебным экспертизам, был причинен ущерб на общую сумму более 70 млн руб. Часть земель фигуранты уголовного дела зарегистрировали на своих близких родственников.

В целях возмещения ущерба суд наложил арест на недвижимость и транспортные средства Светланы Яковлевой, а также на земельный участок Валентины Кирилловой. Кроме того, следствием наложен арест на похищенные земельные участки.

Дмитрий Михеенко