СКА — «Динамо» (Москва): ставки с повышенными коэффициентами на матч 26 марта

26 марта СКА примет московское «Динамо» в 5-м матче 1/4 финала Кубка Гагарина. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 250 котировок на этот матч. На победу СКА в основное время можно поставить за 2.35, на ничью — за 3.70, на победу «Динамо» — за 3.00, на то, что оба вратаря коснутся шайбы в первые 2 минуты игры, — за 1.65, на гол в пустые ворота — за 2.75, на тайм-аут обеих команд — за 3.80, на незасчитанный гол — за 4.00.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на хоккеистов обеих команд. На то, что Линдберг наберет очки в первом периоде, можно поставить за 4.50, на гол или ассист Ткачёва — за 2.55, на гол Морозова во втором периоде — за 9.00, на гол и ассист Кемппайнена — за 7.50, на то, что шайбу забросит Шипачёв или Яшкин, — за 1.72.

Йоонас Кемппайнен

Кемппайнен — один из лучших бомбардиров СКА. В 9 матчах плей-офф Чемпионата КХЛ нападающий забросил 3 шайбы и сделал 3 голевые передачи. На гол или ассист Йоонаса можно поставить за 2.00, на гол в первом периоде — за 8.00, на дубль — за 12.00, на то, что Кемппайнен наберет очки во втором периоде, — за 4.00.

Дмитрий Яшкин

Яшкин — второй по результативности игрок московского «Динамо» в плей-офф Чемпионата КХЛ. В 9 играх Дмитрий набрал 8 очков (5 голов и 3 ассиста). На гол и голевую передачу Яшкина можно поставить за 3.40, на гол в третьем периоде — за 4.00, на гол или ассист — за 1.40, на гол, голевую передачу и удаление — за 17.00.

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