«Авангард» — «Металлург»: прогноз и ставки на матч Кубка Гагарина 26 марта

26 марта омский «Авангард» примет «Металлург» в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Матч на «Арене имени Ляпкина» в Балашихе начнется в 19:30 мск. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

Ход серии

«Металлург» сравнял счет в серии, разгромив «Авангард» в четвертом матче 7:1. Перед этим магнитогорцы выиграли первый матч 5:2 и уступили в следующих двух 1:2 ОТ и 0:3.

В какой форме «Авангард»

Команда Боба Хартли завершила регулярку во главе дивизиона Чернышёва и вышла в плей-офф с 2-го места на Востоке.

В четвертьфинале конференции «ястребы» за 5 матчей расправились с «Автомобилистом», при этом все игры, кроме первой, проходили в равной борьбе (3:0, 4:3, 1:2, 4:3 ОТ, 3:1).

В этом плей-офф «Авангард» больше всех бросил по воротам (322 раза).

В лазарете «Авангарда» находятся защитник Максим Чудинов и нападающий Наиль Якупов.

В какой форме «Металлург»

«Магнитка» вышла в плей-офф с 3-го места в Восточной конференции и в первом раунде прошла «Барыс». Противостояние растянулось на 6 матчей (7:4, 1:2 ОТ, 2:1, 2:4, 5:1, 5:3), и стало самым затяжным из всех 8 четвертьфиналов конференций.

В Кубке Гагарина «Металлург» лучше всех реализует большинство (34,9%), забросил (35) и пропустил (23) больше всех шайб и вынудил соперников заработать больше всех штрафа (157 минут).

Защитник Егор Яковлев, нападающие Егор Коробкин и Богдан Потехин не сыграют с «Авангардом» из-за травм.

«Авангард» — «Металлург»: статистика личных встреч

«Ястребы» выиграли 3 очные встречи в регулярке (4:0, 2:0, 4:2), «Магнитка» — только одну (3:0). В плей-офф соперники одержали по 2 победы (2:5, 2:1 ОТ, 3:0, 1:7).

Прогноз экспертов на матч «Авангард» — «Металлург» 26 марта

«Металлург» не проиграет и ТМ 6,5 за 1.95

В прошлом матче «Авангард» провалился под напором самой мощной атаки Кубка Гагарина. Многоопытный Боб Хартли способен стабилизировать оборону своих подопечных после многочисленных промахов. Во втором и третьем матчах омичи победили благодаря дисциплине и хорошей реализации. «Ястребам» нужно вернуть психологическую стабильность, иначе они окажутся за бортом плей-офф. Из-за разгрома в Магнитогорске хозяевам придется активнее двигаться в пятой встрече. Вратари «Магнитки» Кошечкин и Олкинуора лучше справляются со штурмами, чем менее стабильные Бобков и Грубец, поэтому гости способны как минимум не проиграть. На этот раз команды будут действовать собраннее, с оглядкой на свои ворота и точно не пропустят больше 6 шайб.