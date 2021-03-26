Средняя зарплата петербургских учителей выросла на 5,7% с 2019 года

Средняя заработная плата учителей Санкт-Петербурга выросла на 5,7% с 2019 года. В настоящий момент составляет 58491 рубль.

Об этом рассказала на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗакСобрания Петербурга представитель комитета по образованию Ольга Солдатова. Ее слова приводит пресс-служба городского парламента. Госпожа Солдатова отметила, что рост зарплат превысил прогнозные значения, а в бюджете Петербурга уже предусмотрены ассигнования для дальнейшего ожидаемого роста учительских жалований.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что средняя предлагаемая работодателями Петербурга зарплата уменьшилась за февраль текущего года.