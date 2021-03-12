В Петербурге снизился размер средней предлагаемой работодателями зарплаты

За февраль средняя предлагаемая работодателями Петербурга зарплата уменьшилась и составила около 56 тыс. рублей. При этом уровень зарплат в городе превышает среднероссийский на 16%. Об этом говорится в исследовании компании hh.ru.

Наиболее востребованы у работодателей специалисты в сфере продаж. Каждая пятая вакансия в городе — для менеджеров по продажам и консультантов. На втором месте по числу вакансий «ИТ, телеком», на третьем — вакансии в производственной сфере.

Динамика резюме за февраль среди соискателей Петербурга выросла на 2%. Ожидаемая зарплата среди соискателей – более 51 000 рублей, что выше среднероссийской на 7%.

С января петербуржцы опубликовали и обновили более 600 тыс. резюме. 74% хотят найти работу на полный день, дистанционную работу выбирают почти 120 тыс. петербуржцев.