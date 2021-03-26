На площадке приволжской редакции ИД «Коммерсантъ» в рамках онлайн-марафона издательского дома «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект» состоялась онлайн-конференция «Инвестиционная система Нижегородской области. Точки роста».

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Владимир Кучиев, руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами и инвестиционными фондами компании «Хома» Илья Кусый, президент ICANN, генеральный директор «Гексагон Композитс Рус» Елена Довгаль, директор практики стратегии и операционного консультирования КПМГ Светлана Чекмазова.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал о ключевых условиях, сформированных в регионе для привлечения инвесторов: законодательных нормах, предоставляемых предприятиям налоговых льготах и преференциях, существующих в регионе площадках с особыми условиями для развития бизнеса – особой экономической зоне «Кулибин», технопарках и индустриальных парках. По словам Андрея Саносяна, деятельность правительства Нижегородской области по ускорению прохождения административных процедур, уменьшению контрольно-надзорной деятельности и автоматизация процессов подачи документов инвесторами позволила региону подняться в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив на 39 позиций до 18 места за год. Андрей Саносян подчеркнул важность прямого диалога между бизнесом и властью и напомнил инвесторам про возможность связаться с ним напрямую для решения вопросов по мобильному телефону, не дожидаясь приема или встречи на официальных мероприятиях.

Заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Владимир Кучиев рассказал, что эта организация является основным инструментом инвестиционной экосистемы региона и выполняет функцию посредника между органами власти и бизнесом, помогая решать его задачи. По его словам, при поддержке Корпорации развития в 2020 году были реализованы пять инвестиционных проектов стоимостью 6,5 млрд руб., а в 2021 году планируется запустить 11 новых с общим объемом инвестиций 21 млрд руб.

Руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами и инвестиционными фондами компании «Хома» Илья Кусый поделился опытом компании по организации производства в Нижегородской области. В Дзержинске у компании «Хома» находится линия по выпуску полимерных акриловых дисперсий для производства основы клеевых и лакокрасочных материалов, и компания планирует запустить на этой же площадке производство клеевых составов, используемых в промышленных производствах. По словам главы компании, когда «Хома» открывала производство в регионе, менеджмент приятно удивило, что в регионе действовал весь спектр мер поддержки инвестиционных проектов.

Президент ICANN, генеральный директор «Гексагон Композитс Рус» Елена Довгаль рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы при реализации проектов в Нижегородской области. Она отметила, что ICANN сотрудничает с нижегородскими вузами, но предприятия, входящие в ассоциацию, нуждаются в большем количестве высококвалифицированных специалистов. Также Елена Довгаль указала на системные проблемы с федеральным миграционным законодательством.

Директор практики стратегии и операционного консультирования KPMG Светлана Чекмазова рассказала, как вместе с Агентством инвестиционного развития и Министерством экономического развития РФ KPMG участвует в работе по созданию инвестиционных деклараций – документов, в которых будут определены правила взаимодействия всех ветвей власти регионов с инвесторами. По словам Светланы Чекмазовой, сейчас в пилотном проекте по формированию таких деклараций задействованы несколько регионов, а в мае, на втором этапе, к нему присоединятся другие субъекты РФ.

Ссылка на мероприятие: https://www.kommersant.ru/doc/4723005