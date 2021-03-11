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Инвестиционная Экосистема. Региональный аспект

Межрегиональный онлайн-марафон ИД "Коммерсантъ"

от

25 марта 2021, 13.00-14.30


Повестка:


Одной из приоритетных задач развития регионов России является создание особой экономической среды (экосистемы), которая располагает необходимыми условиями для привлечения инвестиций и успешной реализации инвестиционных проектов. Ведь инвестиции являются главным источником роста экономики. Между тем инвестиционный климат в различных регионах России сильно варьируется, об этом можно судить из ежегодных рейтингов инвестиционной привлекательности. Универсальных решений для привлечения инвесторов не существует, у каждого региона своя специфика и свои успешные кейсы.

По оценкам экспертов, для регионов, привлекающих инвесторов, 2021 год будет сложнее, чем прошлый. Снижение бизнес-активности вызвано адаптацией к новой экономической и технологической реальности — сегодня нет полной картины рисков и возможностей для инвестиций в субъектах РФ.

Цель online-марафона — показать инвестиционные приоритеты регионов, успешные примеры локализации производств в индустриальных парках, проекты, которые реализуются бизнесом в настоящее время; а также обсудить сотрудничество бизнеса и власти в реализации национальных и региональных задач по созданию региональной инвестиционной экосистемы.

Вопросы для обсуждения:


  • Текущее состояние инвестиционного климата в России. Потенциал регионов. Точки роста.
  • Ключевые факторы и инструменты формирования инвестиционной экосистемы.
  • Приоритетные направления инвестиций (в контексте конкретного региона). Какие сегменты и отрасли интересны инвестору сегодня?
  • Барьеры и риски для инвесторов и как их избежать?
  • Какие механизмы привлечения инвестиций наиболее эффективны?
  • Развитие инновационной экосистемы через создание особых экономических зон. Возможности индустриальных парков, технопарков, инновационных кластеров.
  • Формы государственной поддержки на рынке финансирования крупных инвестиционных проектов и как можно ими воспользоваться?
  • Роль институтов развития.
  • Привлечение инвестиций на основе государственно-частного партнерства.
  • Успешные практики создания условий и реализации инвестиционных проектов.

Регистрация

По вопросам партнерства и участия:

Надежда Ласенко,

директор по рекламе

+7-987-396-06-69

nadejda.lasenko@gmail.com

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