Камбарка получит переработку

В Удмуртии планируют построить нефтехимический комплекс по производству полиэтилена, полипропилена, ароматических углеводородов и продуктов их глубокой переработки. Проект в Камбарке намерено реализовать ООО «Удмуртская нефтехимическая компания», генподрядчиком выступает Hyundai Engineering Co. Ltd, сообщил министра промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев. Эксперты отмечают, что во время восстановления экономики после пандемии спрос на сырье будет расти, однако конкуренция на рынке уже достаточно высокая. Вопросы вызывает большой объем инвестиций, для финансирования проекта компании потребуются партнеры.



На минувшей неделе в Камбарке чиновники и бизнесмены обсудили инвестиционный проект «Строительство нефтехимического комплекса по переработке нефтяного сырья и производству полиэтилена, полипропилена, ароматических углеводородов и продуктов их глубокой переработки» мощностью до 2 млн тонн сырья в год». Как сообщил на странице в Facebook министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев, в выездном совещании приняли участие представители руководства Камбарского района, ООО «Удмуртская нефтехимическая компания», являющегося инвестором и инициатором данного инвестпроекта, а также технические специалисты компании Hyundai Engineering Co. Ltd, которая определена генеральным подрядчиком для строительства нефтеперабатывающего завода в Камбарке.

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные обеспечением жизнедеятельности и инфраструктуры нефтехимического комплекса, а также возможность привлечения к строительству завода трудоспособного населения региона, и использования при строительстве завода материалов и оборудования региональных производителей. Строительство нефтехимического завода предполагает более 188 млрд руб. инвестиций, создание более 1000 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему РФ»,— рассказал министр.

Как пояснил господин Лашкарев “Ъ-Удмуртия”, на проектирование предприятия уйдет около двух лет, реализация проекта начнется в 2023-2024 годах. К финансированию могут привлечены венчурные фонды. «Подобный проект, конечно, нужен республике, тем более такой крупной нефтехимии у нас до сих пор не было»,— добавил министр.

На данный момент неизвестно, кто предполагается в качестве потенциальных партнеров, поставщиков и потребителей продукции предприятия. В октябре 2019 года сообщалось, что распоряжением главы Удмуртии Александра Бречалова ООО «Удмуртская нефтехимическая компания» без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта выделили два земельных участка площадью 335 и 85 га в Камбарском районе.

По данным Спарк-Интерфакс, в Ижевске зарегистрировано два ООО «Удмуртская нефтехимическая компания», директором обоих является Антон Малкин. Первая компания, зарегистрированная в 2017 году, имеет уставный капитал 6,7 млн руб. По итогам 2019 года компания показала чистый убыток 4,9 млн руб. Основными собственниками являются Виктор Кузнецов (47,5%), ООО КОТЭС-СЭТ (31%) и Михайло Барильчук (16,5%). Второе ООО зарегистрировано в конце 2019 года с уставным капиталом 40 тыс. руб. Доли по 35% принадлежат ООО КОТЭС-СЭТ и Михайло Барильчуку, 25% у Антона Малкина. Основной вид деятельности обоих ООО — производство нефтепродуктов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что у проекта хорошие перспективы, поскольку с одной стороны он позволяет развивать переработку «черного золота», добываемого в Удмуртии, с другой — удовлетворить растущий спрос на полиэтилен, полипропилен и другие химические вещества. «Ведь у нас в России порой дело доходит до анекдотов, когда пластиковые пакеты и трубы завозятся из Китая, хотя их преспокойно можно выпускать в нашей стране в достаточных количествах. Вдобавок инвестор может получить поддержку от властей региона. Поэтому предпосылки для успеха у проекта имеются, осталось только ими правильно воспользоваться»,— говорит эксперт.

Он отмечает, что в то же время надо учесть, что на российском рынке есть и серьезные конкуренты, например, «Сибур» ранее запустил гигантский комбинат «ЗапСибНефтехим», Иркутская нефтяная компания сейчас активно строит собственный завод по производству полимеров. С ними Удмуртской нефтехимической компании придется считаться, поэтому нужно будет предложить потенциальным клиентам разумные цены, хорошее качество продукции и адекватные сроки ее поставок. Кроме того, компании предстоит решить вопрос с финансированием проекта.

«Предоставить 188 млрд руб. сможет далеко не каждый крупный российский банк, сама же она за счет своих доходов вряд ли его потянет. Но я не удивлюсь если Удмуртская нефтехимическая компания позовет в партнеры игроков из Китая или Японии — пожалуй, только у них, есть сейчас ресурсы для участия в таком дорогостоящем проекте»,— полагает господин Хазанов.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов отмечает, что к реализации данного проекта привлечены серьезные специалисты с огромным опытом работы и большим количеством успешно реализованных программ. При этом проект с такими значительными объемами вложений и мощностью производства должен быть тщательно изучен и проработан, чтобы можно было ожидать высокого спроса на продукцию. «Дело в том, что сейчас мировая экономика восстанавливается после кризиса, соответственно, предприятиям необходимо много сырья. Российская продукция пользуется спросом не только на территории страны, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, этим продиктован выбор генерального подрядчика, Hyundai Engineering Co. Ltd, специалисты которой смогут выстроить технические процессы так, чтобы сырье можно было поставлять в азиатские страны, в частности Китай, Южную Корею, с которыми у России выстроены стабильные торговые отношения»,— говорит эксперт.

По мнению господина Тузова, при выборе места будущего строительства учитывалась инвестиционная привлекательность Удмуртии и эффективная работа местных властей и бизнеса. Кроме дополнительных рабочих мест, новое производство принесет поступления в бюджетную систему России и дополнительное финансирование региональных предприятий за счет использования материалов и оборудования местного производства, добавил эксперт.

Михаил Красильников