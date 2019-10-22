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Компании из Удмуртии выделят два участка для строительства комплекса по переработке нефтяного сырья

ООО «Удмуртская нефтехимическая компания» получит два земельных участка без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта. Распоряжение о выделении 335 и 85 га в Камбарском районе подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

На этом участке планируется построить нефтехимический комплекс по переработке нефтяного сырья и производству полиэтилена, полипропилена, ароматических углеводородов и продуктов их глубокой переработки. Его мощность составит 2 млн т в год, говорится в документе.

ООО «Удмуртская нефтехимическая компания» было зарегистрировано в Ижевске в 2017 году, основным видом деятельности является производство нефтепродуктов, уставный капитал составляет 6,7 млн руб. По итогам 2018 года компания показала чистый убыток 4,2 млн руб. Основными собственниками являются Михайло Барильчук и Виктор Кузнецов.

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