ВТБ в Воронежской области нарастил ресурсный портфель на треть

Банк ВТБ в Воронежской области по итогам 2020 года увеличил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 36%, до 120,7 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель на 1 января составил 106,9 млрд рублей.

В направлении кредитования наибольший прирост отмечается в сегменте среднего и малого бизнеса. По итогам года кредитный портфель по этому направлению увеличился на 12%, до 49,2 млрд рублей. Портфель кредитов крупному бизнесу на 1 января составил 13,9 млрд рублей.

В 2020 году воронежский ВТБ продолжил активно участвовать в реализации государственных программ, количество действующих соглашений по которым составляет 668 штук. Кредитный портфель среднего и малого бизнеса в рамках льготных инструментов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года вырос на 87% и превысил 28,3 млрд рублей. Значительный объем портфеля формируют «Программа 1764» Минэкономразвития (6,8 млрд рублей) и «Программа 1528» Минсельхоза (20,8 млрд рублей). В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель превысил 760 млн рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 40,5 млрд рублей, увеличившись почти вдвое. Три четверти от этой суммы – 30 млрд рублей – составляет доля СМБ, прирост за год 23%, ещё 10,5 млрд – средства компаний крупного бизнеса (+200%).

Розничный кредитный портфель по итогам 2020 года достиг 43,8 млрд рублей (+ 8%). Портфель ипотеки - 24,2 млрд рублей (+ 12%). Кредиты наличными выросли на 6%, до 16,2 млрд рублей. Всего за год ВТБ предоставил жителям региона свыше 21 тысячи кредитов на сумму 19,7 млрд рублей (+9% к аналогичному показателю за 2019 год). На покупку жилья банк одобрил 5,5 тысяч займов на 9,8 млрд рублей (+30%). Объем выдач кредитов наличными составил 8,7 млрд рублей, автокредитов – 1,2 млрд.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 января вырос на треть, до 80,2 млрд рублей. В направлении инвестпродуктов зафиксировано двукратное увеличение портфеля, до 21,4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин отметил: «2020 год был для воронежского ВТБ более чем плодотворным. В пандемию мы отмечали высокую востребованность кредитования, особенно в рамках механизмов государственной поддержки. Именно этим обусловлено значительное увеличение кредитного портфеля в сегменте среднего и малого бизнеса. В розничном сегменте при общей положительной динамике показателей отдельно можно выделить рост выдачи ипотеки – как в рамках государственных, так и собственных программ банка. И как следствие - увеличение доли продаж квартир в новостройках. В 2021 году в соответствии с принятой стратегией развития акцент делаем на внедрении цифровых продуктов, безбумажной технологии, максимальном упрощении всех процедур».

БАНК ВТБ (ПАО)