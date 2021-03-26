Три полицейских в Белореченске осуждены за превышение полномочий

В городе Белореченске Краснодарского края трое полицейских признаны виновными в превышении должностных полномочий. Приговором городского суда каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщили в СУ СКР по Кубани, в феврале 2018 года оперуполномоченный сотрудник полиции проводил проверку по заявлению мужчины о неправомерном завладении его автомобилем ВАЗ-2107 неизвестными лицами. «Получив сведения о возможной причастности к краже машины двух местных жителей, последние были вызваны в отдел полиции в разные кабинеты. Превысив должностные полномочия, полицейские применили физическую силу к гражданам, нанеся им множественные удары по голове и телу после их отказа дать признательные показания», - рассказали в следственном управлении.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Усть-Лабинске старшего оперуполномоченного отдела угрозыска районного ОМВД обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков. Для улучшения показателей своей работы он заставлял местных жителей брать у него наркотики и признаваться в незаконном хранении запрещенных веществ.

«На время проведения расследования сотрудники полиции были отстранены от выполнения служебных обязанностей.

После вступления приговора суда в законную силу полицейские будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Василий Хитрых