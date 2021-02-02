На Кубани полицейского обвиняют в инсценировке преступлений для улучшения статистики

В Усть-Лабинске старшего оперуполномоченного отдела угрозыска районного ОМВД обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков (п. «в» ч.3 ст.286 и ч.1 ст.228 УК РФ). Для улучшения показателей своей работы он заставлял местных жителей брать у него наркотики и признаваться в незаконном хранении запрещенных веществ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствие установило два факта такой инсценировки преступлений. Жертвами полицейского стали местные жители в возрасте 31 и 25 лет. Наркотики, с помощью угроз переданные потерпевшим, он затем в присутствии понятых изымал. О его действиях пострадавшие сообщили в органы СК.

Сейчас обвиняемый находится по домашним арестом, следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Армавире двух полицейских, задержанных с наркотиками, отстранили от службы. Запрещенные вещества они хранили в автомобиле.

Виктория Колганова