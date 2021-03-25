В Ростове уровень воды в Низовом водохранилище понизился на 1,5 метра из-за аварии

Утром 25 марта произошла деформация затвора на гидротехническом сооружении Низового водохранилища в Ворошиловском районе Ростова, сообщает пресс-служба областного министерства природы. В результате уровень воды снизился на 1,5 м.

Как отмечается в сообщении, на водосбросе водохранилища идут восстановительные работы. «Гидротехнические сооружения, расположенные ниже по течению реки Темерник, справляются с напором воды в штатном режиме. Угроза подтопления территории и разрушений отсутствует. Над устранением возникшей ситуации работают силы МЧС и муниципального предприятия „Ростовводстройэксплуатация“», — говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева