На Кубани привлекли к ответственности главу поселения за нарушение срока оплаты работ

УФАС по Краснодарскому краю привлекло к административной ответственности главу Воздвиженского сельского поселения Курганинского района Краснодарского края. Она признана виновной в нарушение сроков оплаты выполненных работ по контракту (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ) и оштрафована на 30 тыс. руб.

Как сообщили в прокуратуре Кубани, в результате проверки районного надзорного ведомства, было установлено, что между администрацией Воздвиженского сельского поселения и ООО «Строй Инвест» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории сквера, расположенного в станице Воздвиженской. Работы были выполнены, но в установленный контрактом срок не оплачены. В этой связи прокурор района в отношении главы администрации Воздвиженского сельского поселения возбудил дело об административном правонарушении.

«В настоящее время выполненные по контракту работы оплачены в полном объеме», - отчитались в прокуратуре.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, региональное УФАС оштрафовало главу администрации Новопашковского сельского поселения Крыловского района на 20 тыс. руб. за «изменение условий контракта» (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ).

Дмитрий Михеенко