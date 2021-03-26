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Глава поселения на Кубани незаконно оплатил непредвиденные работы по благоустройству

УФАС по Краснодарскому краю оштрафовало главу администрации Новопашковского сельского поселения Крыловского района на 20 тыс. руб. за «изменение условий контракта» (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ). Нарушение было выявлено районной прокуратурой в ходе проверки реализации краевого проекта «Формирование комфортной городской среды». Надзорное ведомство установила факт увеличения объема работ в отсутствие возможности изменения условий заключенного контракта со стороны главы администрации.

Как сообщили в краевой прокуратуре, глава поселения при организации работ по благоустройству парка в станице Новопашковской произвел оплату непредвиденных работ на сумму 286 тыс. руб. При этом, как уточняют в ведомстве, такая возможность контрактом не была предусмотрена без проверки сметной стоимости.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении бывшего главы Кировского сельского поселения Республики Адыгея. Он обвиняется в хищении денежных средств путем присвоения.

Дмитрий Михеенко


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