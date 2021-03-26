Минпромторг не ожидает подорожания пива из-за эксперимента по маркировке

Министерство промышленности и торговли не ожидает роста цен на пиво в связи с началом эксперимента по его маркировке с 1 апреля, сообщил глава министерства Денис Мантуров. Правительство в феврале утвердило проведение эксперимента по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится по 31 августа 2022 года.

«Мы не ожидаем подорожания, потому что нет для этого оснований»,— сказал журналистам господин Мантуров (цитата по ТАСС). Он отметил, что молочная продукция из-за маркировки не подорожала.

Напомним, в России в обязательном порядке маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь, лекарства, парфюмерия и фототовары. Список товаров, обязательных к идентификации средствами маркировки, будет расширяться.

В сентябре Ассоциация производителей пива заявила, что затраты отрасли на установку оборудования для маркировки пива могут составить сотни миллионов долларов. По мнению председателя совета Ассоциации Андрея Губки, крупные и средние компании могут включить расходы на маркировку в себестоимость, а небольшие компании — уйти в тень или закрыться.

О развитии системы маркировки читайте в публикации “Ъ” «Контрафакту вновь объявлен бой».