Около 41 тысячи нижегородцев зарегистрировались в качестве самозанятых

С начала года в Нижегородской области в качестве самозанятых зарегистрировались более 9 тыс. граждан, сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего с 2020 года на новый налоговый режим перешли около 41 тыс. нижегородцев.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, за 2020 год нижегородские самозанятые заработали 3,2 млрд руб. При регистрации они чаще всего указывали следующие виды деятельности: «прочее», водители, перевозчики пассажиров и грузов, строители и ремонтники, парикмахеры, маркетологи и специалисты по рекламе, продавцы товаров собственного производства.

Подробнее читайте в материале “Ъ-Приволжье” «Очень малый и не бизнес».

Анастасия Еремина