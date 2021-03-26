Преподавателю юрфака ВГУ ужесточили наказание за покушение на мошенничество

Воронежский областной суд ужесточил наказание преподавателю кафедры трудового права юридического факультета Воронежского госуниверситета Владимиру Артамонову, которого в октябре 2020 года Железнодорожный райсуд Воронежа приговорил к лишению свободы на три года условно. Областной суд согласился с доводами гособвинения и назначил подсудимому наказание в 2,5 года в исправительной колонии общего режима.

Из приговора суда следует, что в начале 2018 года Владимиру Артамонову «от знакомых должностных лиц УФСИН по Воронежской области» стало известно о возможности предоставления абитуриентам целевого направления управления для получения высшего образования в ВГМУ имени Бурденко. После этого Артамонов сообщил другому знакомому о такой возможности и предложил подыскать абитуриентов, готовых заплатить за получение целевого направления. Один из абитуриентов согласился на предложение, но затем обратился в правоохранительные органы. Преподаватель был задержан в марте 2018 года при передаче денежных средств. Ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Вину Владимир Артамонов не признал. В апелляционной жалобе он просил вынести оправдательный приговор.

Подробнее о задержаниях на юрфаке ВГУ читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Пять за коррупцию».

Олег Мухин