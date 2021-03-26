В Петербурге ожидается дефицит складских площадей

В Петербурге в текущем году не заявлено новых спекулятивных проектов на складском рынке. Об этом заявил руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St Petersburg. По его словам, недостаток проектов приведет к большому дефициту. Ожидается, что в ближайшие время свободных площадей останется менее 2%.

За прошлый год в Петербурге было введено в эксплуатацию 312,6 тыс. кв. м складов классов А и В, на 70% больше, чем в 2019 году.

Подробнее о ситуации на рынке складской недвижимости — в материале “Ъ-СПб” «Склады продолжают разбег»