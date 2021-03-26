О дальнейшей карьере спикера ЗакСобрания Петербурга Вячеслава Макарова станет известно в июне

В конце июня состоится съезд «Единой России», на котором будет решено, куда будет баллотироваться спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. Возможные варианты — петербургский парламент или Государственная Дума.

Об этом заявил сам Вячеслав Макаров на торжественном мероприятии в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского к 80-летию создания Ленинградской военно-воздушной академии Красной армии. «Что касается определения, какие списки я буду возглавлять — или в Государственную Думу, или в Законодательное собрание — это будет известно только на съезде "Единой России"», — сказал господин Макаров.

Напомним, вчера губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Вячеслав Макаров мог бы баллотироваться в Госдуму, чтобы оказывать поддержку при реализации крупных совместных проектов города и Ленобласти.