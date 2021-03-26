ФАС предписала переиграть тендер по строительству обхода Армазаса

Комиссия ФАС России в сфере госзакупок по жалобе ООО «ВАЗ-строй» выявила нарушения в документации конкурса по строительству Южного обхода Арзамаса со стартовой ценой 3,3 млрд руб. По мнению комиссии, Главное управление автодорог Нижегородской области (ГУАД) и областной центр размещения заказа неправомерно включили ограничительные требования к участникам конкурса.

В частности, региональный госзаказчик потребовал, чтобы стоимость исполненных контрактов за последние пять лет составляла не менее 30% от стартовой цены лота, и претендент не имел штрафных санкций, либо штрафы и пени не превышали бы 0,1% от цены исполненных работ.

Признав эти условия нарушениями 44-ФЗ «О контрактной системе…», антимонопольная служба предписала вернуть заявки участникам конкурса, исправить документацию, и провести новый конкурс по выбору подрядчика.

По мнению руководителя нижегородской общественной организации «Стопкартель» Александра Кулакова, тендер на строительство обхода Арзамаса затачивался под крупных иногородних подрядчиков, а дискриминационные условия были призваны отсечь нижегородские дорожно-строительные компании. «Эту лазейку по заточке конкурсной документации скоро прикроет законодатель. Госдума РФ уже приняла в первом чтении поправки в 44-ФЗ. Будет типовая закупочная документация, которая полностью исключит придумывание госзаказчиком и уполномоченным органом отдельных требований в конкурсах по строительству объектов»,— добавил Александр Кулаков.

Иван Сергеев