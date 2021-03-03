Объявлен конкурс на строительство южного обхода Арзамаса за 3,3 млрд рублей

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД НО) объявило открытый конкурс для выбора подрядчика по строительству южного обхода Арзамаса. Начальная (максимальная) стоимость составляет 3,3 млрд руб., сообщается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, протяженность обхода составит 9,4 км. Строительство необходимо завершить до 25 мая 2023 года.

При выборе подрядчика будет учитываться квалификация участников (40%) и предложенная им цена контракта (60%). Заявки принимают до 24 марта.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, строительство обхода запланировано в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Общая стоимость программы составит 14,3 млрд руб.

Подробнее о кластере — в материале “Ъ-Приволжье” «Нижегородской области подадут по-божески».

Анастасия Еремина