Прекращено уголовное дело против бывшего и.о. главы Petropavlovsk Мещерякова

Следственный департамент МВД России прекратил уголовное дело в отношении бывшего и. о. генерального директора золотодобывающей компании Petropavlovsk Максима Мещерякова в связи с отсутствием состава преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства. В октябре 2020 года СКР сообщили, что господин Мещеряков подозревается в причинении ущерба АО «Покровский рудник» более чем на 450 тыс. руб. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

«Мы уведомлены о закрытии дела Мещерякова и приветствуем решение органов власти»,— сообщил агентству представитель Petropavlovsk.

Как сообщал “Ъ”, в компании Petropavlovsk произошел корпоративный конфликт. Максим Мещеряков стал временным генеральным директором компании 17 августа после того, как основатель компании Павел Масловский покинул ее.

25 августа господин Мещеряков попытался зайти в московский офис «Покровского рудника» (входит в состав группы компаний Petropavlovsk). Когда охрана не пустила его, он и его спутники прорвались в офис силой. Сотрудники «Покровского рудника» назвали это «захватом», на место инцидента приезжал наряд Росгвардии. Кроме Максима Мещерякова, уголовные дела по п. «а», «в» ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 330 УК РФ. (кража и самоуправство) были возбуждены в отношении неустановленных лиц.

Позже господина Масловского обвинили в хищении средств принадлежащего компании «Покровского рудника».

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