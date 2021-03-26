Бывший глава поселения в Адыгее обвиняется в присвоении денег

В прокуратуру для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении бывшего главы Кировского сельского поселения Республики Адыгея. Он обвиняется в хищении денежных средств путем присвоения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до шести лет лишения свободы. Расследованием уголовного дела занималось СУ СК РФ по Адыгее.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», главой Кировского сельского поселения Майкопского района Адыгеи с октября 2018 по декабрь 2019 года был Владимир Маркарян. По данным следствия, в декабре 2013 года обвиняемый премировал себя на сумму более 19 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в январе 2019 года глава Кировского сельского поселения утвердил табель учета рабочего времени, согласно которому, водителю администрации муниципалитета выплатили зарплату в размере 9 тыс. руб. за якобы выполненную с 12 января по 1 февраля 2019 года работу.

Дмитрий Михеенко