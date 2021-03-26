В Казахстане возобновляется производство автомобилей Lada

АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей Lada в Казахстане. Новым партнером компании стала ГК «Аллюр», которая будет выпускать машины российской марки в Кустанае, сообщает пресс-служба предприятия. Договор АО «АвтоВАЗ» с ГК «Аллюр» подписан 26 марта. На площадке в Кустанае будет налажен выпуск широкой линейки автомобилей Lada. В настоящее время там уже запущено производство модели Niva Travel.

В феврале текущего года сборка автомобилей Lada в Усть-Каменогорске была остановлена. Власти выставили неустойку в 30,8 млрд руб. местной площадке «Азия Авто» за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке.

Казахстан является крупнейшим экспортным рынком для АвтоВАЗа. В 2020 году было продано 17,5 тыс. машин российской марки. Доля Lada на рынке составила 19,6%.

Подробнее об остановке производства — в публикации “Ъ” «Lada застряла в Казахстане».

Андрей Сазонов, Самара