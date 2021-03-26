Ак Барс Банк опубликовал финансовые результаты деятельности за 2020 год по МСФО

Ак Барс Банк опубликовал финансовые результаты деятельности за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль за отчетный период составила 4,5 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка до создания резервов увеличился на 6,1% относительно 2019 года, до 14,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы за отчетный период увеличились на 11%, составив 3,7 млрд рублей за 2020 год (3,4 млрд рублей за 2019 год). Процентные доходы сократились на 4,8% до 33,7 млрд рублей. Вместе с тем произошло и снижение процентных расходов — на 11,8% до 19 млрд рублей.

Активы

Активы банка за 2020 год продемонстрировали прирост на 4% до 574 млрд рублей за счет наращивания кредитного портфеля, увеличения остатка денежных средств и средств в других банках.

Кредитный портфель

Совокупный кредитный портфель (после вычета резервов) за 2020 год увеличился на 2%, составив 238,4 млрд рублей. Однако произошли изменения в структуре кредитования. Корпоративный кредитный портфель сократился на 24 млрд рублей до 137,3 млрд рублей (до вычета резервов).

Розничный кредитный портфель вырос на 29,2 млрд рублей до 122 млрд рублей (до вычета резервов) в связи с увеличением портфеля ипотечных кредитов.

Средства клиентов

Средства клиентов на счетах за 2020 год увеличились до 452,1 млрд рублей. Чистый прирост по средствам клиентов составил 14,5 млрд рублей.

В целом за прошлый год группа показала рост по основным источникам постоянного дохода — чистый процентный и комиссионный доход.

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