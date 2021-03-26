В Колпино введен новый корпус больницы №33

В городе Колпино введен в эксплуатацию новый корпус Городской больницы № 33. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Строительство хирургического лечебно-диагностического корпуса началось еще в 2013 году. На объекте сменилось несколько подрядчиков. В 2020 году для завершения объекта из резервного фонда были выделены 4,4 млрд рублей.

Новый корпус рассчитан на 274 койки лечебного отделения. Кроме того, в нем оборудованы реанимации на 30 коек и 11 операционных различного профиля. При необходимости, в течение нескольких дней можно развернуть до 400 инфекционных коек.

Главный врач Городской больницы №33 Сергей Журавлев добавил, в новом стационаре уже работает терапевтическое отделение. В настоящее время завершается оформление лицензии на проведение хирургических операций.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что работы по достройке нового корпуса больницы выполняла компания «РР-Сити», с которой был заключен контракт за 2,67 млрд руб. Изначально объект предполагалось сдать в эксплуатацию еще в 2014 году.