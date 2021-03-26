Петр Ватутин: «Из-за пандемии россияне чаще стали менять свою профессию» По некоторым оценкам за 2020 год свою профессию сменил почти каждый пятый россиянин

Пандемия, охватившая мир в начале 2020 года, оказала существенное влияние на рынок труда не только в России, но также и в других странах. Эксперты обратили внимание на большой отток кадров из строительной сферы в промышленность и некоторые другие сферы. В свою очередь, из-за сбоев в логистике из-за введенных ограничений, наблюдался отток специалистов, наоборот — в строительство или промышленность. Вероятно, что люди, попавшие под сокращение или пострадавшие от резкого падения доходов, стали чаще откликаться на любые вакансии, по которым возможен относительно быстрый выход на новую работу.



В сложный с точки зрения экономики период, хорошо проявила себя Ай-Ти — отрасль. Компании, связанные с высокими технологиями, показали себя в качестве надежных и перспективных работодателей. Из-за этого на рынке наблюдался повышенный интерес к подобным проектам со стороны россиян. Некоторым гражданам удалось перейти в Ай-Ти — сектор в рамках своей текущей профессии. Однако, на рынке образовательных услуг эксперты также увидели повышенный интерес к обучающим программам, непосредственно связанным с получением новой профессии в данной сфере.

«На мой взгляд, граждане стали относиться к необходимости получения новой профессии, как к неизбежному злу. Ко многим также пришло осознание, что вероятно это не последняя их смена профессии в жизни. Таковы реалии современного мира, к сожалению или к счастью. На этом фоне все традиционные страхи и неуверенность, связанные с необходимостью обучаться в зрелом возрасте, стали уходить на второй план, что хорошо. Люди стали выходить из позиции жертвы», — отметил депутат Архангельской Думы Петр Ватутин.