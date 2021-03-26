Nissan готовит «заряженный» Patrol Nismo

Компания Nissan анонсировала «заряженный» вариант внедорожника Patrol последнего поколения.

Судя по тизеру, опубликованному на официальном YouTube-канале ближневосточного подразделения марки, автомобиль получит более агрессивный аэродинамический обвес, новые колесные диски. Ожидается, что внедорожник в версии Nismo также получит спортивные аксессуары в салоне.

Технические характеристики Nissan Patrol Nismo пока неизвестны. Топовый вариант модели сейчас оснащается 400-сильным 5,6-литровым V8 с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Новый Patrol Nismo будет доступен только на рынке Ближнего Востока. Официальная премьера модели состоится 31 марта 2021 года.