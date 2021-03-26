Заказчик и организатор покушения на убийство в Сочи осуждены на длительные сроки

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Александру Афонину и Сергею Семину, которые признаны виновными в подстрекательстве к покушению на убийство по найму и в организации покушения на убийство, сообщила пресс-служба суда.

В ходе совершения преступления погибли три человека, при этом возможная жертва заказчика — его бывшая супруга — осталась жива. Суд назначил Александру Афонину наказание в виде лишения свободы на 12,5 года, Сергею Семину — на 12 лет, оба будут отбывать срок в колонии строгого режима.

По данным суда, умысел на убийства возник у Александра Афонина в 2006 году в связи с конфликтом после развода с женой: бывшие супруги делили земельный участок в поселке Дагомыс в Сочи. Для организации покушения господин Афонин привлек своего знакомого Сергея Семина, а тот нашел исполнителей. В октябре 2006 года один из киллеров пришел в гостевой дом, который принадлежал бывшей жене Афонина, напал на женщину и стал душить ее, отчего она потеряла сознание. В это время его сообщник, вооруженный огнестрельным оружием, убил 15-летнюю дочь хозяйки дома, ее мать и рабочего, находившегося во дворе, также был ранен отец хозяйки.

Следствие установило и задержало исполнителей преступления, один из них был приговорен к 22 годам колонии строгого режима, второй получил пожизненный срок. При этом следствие сочло убийство троих человек эксцессом исполнителя и не вменило в вину это преступление Александру Афонину и Сергею Семину.

Анна Перова, Краснодар