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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Дороги Ленинградской области проверяют перед весенними паводками

Дорожными предприятиями Ленобласти в преддверии сезона половодий организована работа противопаводковых комиссий и пунктов мониторинга подъема талых вод. Контролировать общую готовность региональных дорог к паводкам будет «Ленавтодор».

Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Отмечается, что особый акцент будет делаться на проверке водопропускных труб дорожного полотна, поскольку своевременная их очистка имеет ключевое значение для предотвращения сильного подъема вод.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Росприроднадзор будет проверять готовность к пропуску талых вод полигона опасных отходов «Красный Бор» в Ленобласти.

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