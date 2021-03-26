Дороги Ленинградской области проверяют перед весенними паводками

Дорожными предприятиями Ленобласти в преддверии сезона половодий организована работа противопаводковых комиссий и пунктов мониторинга подъема талых вод. Контролировать общую готовность региональных дорог к паводкам будет «Ленавтодор».

Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Отмечается, что особый акцент будет делаться на проверке водопропускных труб дорожного полотна, поскольку своевременная их очистка имеет ключевое значение для предотвращения сильного подъема вод.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Росприроднадзор будет проверять готовность к пропуску талых вод полигона опасных отходов «Красный Бор» в Ленобласти.