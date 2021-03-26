Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какое блюдо скоро может покинуть из меню заведения на Петровском бульваре, что можно считать безупречным опохмелителем и почему в зале отсутствуют официанты.

Brodo bar & kitchen на Петровском бульваре — заведение нового поколения. Кухня — всего 15 метров, общая площадь — 80, при этом в баре умещается 45 гостей.

В качестве рудиментов — на удивление дорогой интерьер по мотивам ар деко и непропорционально огромная барная стойка, «съедающая» значительную часть полезной площади. В качестве эволюционных элементов — отсутствие официантов (их функции переданы барменам, они же «заведуют» обширной винной картой) и ключевая роль шеф-повара, который также постоянно работает в зале и, вдобавок, сам занимается продвижением проекта.

Олег Кусов начинал свою карьеру у Валентино Бонтемпи и Изекелле Барбуто, потому имеет крепкую классическую итальянскую базу, потом работал в Таиланде, Сингапуре, Шанхае, поэтому любит экспериментировать с азиатскими вкусами. В результате меню получилось весьма интересным, местами даже сложноватым для консервативной московской публики. Так вегетарианский даши с белым бальзамико, тофу и бобами эдамаме заказывают только знатоки, и чтобы успеть попробовать его, надо поспешить, эта закуска в формате супа скоро покинет меню.

Зато карри-суп с грибами шимеджи, эноки и вешенками наверняка останется в Brodo надолго в качестве безупречного опохмелителя. Еще один стопроцентный хит — пенне «Путанеска» с ферментированным перцем чили «Урфа бибер», анчоусами, таджасскими маслинами и каперсами. Такую глубокую и сбалансированную остроту блюда не часто встретишь в Москве.