В Восточно-Кругликовском районе Краснодара продумают новые маршруты транспорта

Глава кубанской столицы Евгений Первышов поручил профильному подразделению мэрии усилить работу общественного транспорта, а также продумать дополнительные маршруты на время ремонта улицы Черкасской на участке от Восточно-Кругликовской улицы до улицы Героев Разведчиков.

На ремонтируемом участке улицы Черкасской планируется расширить дорожную часть, проложить ливневую канализацию, сделать тротуары и уличное освещение, обустроить пешеходные переходы и остановочные пункты, а также высадить деревья и кустарники. Протяженность ремонтируемого участка составляет 0,7 км. Срок реконструкции - восемь месяцев. Ремонт предполагает полное перекрытие дороги.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, реконструкция улицы Черкасской, стартовавшая 15 марта, предполагает расширение автодороги до трех полос движения, устройство асфальтированного тротуара шириной 2,25 м, устройство ливневой канализации, установка 24 опор освещения, переустройство воздушной линии электропередач, силовых кабелей, сетей связи и тепловых сетей, а также устройство газопроводов среднего и низкого давления.

Дмитрий Михеенко