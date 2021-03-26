Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какой клуб можно назвать главным вертепом Канкуна, как завести местных друзей и чего стоит опасаться при путешествии в экзотическую страну.

Мексика сегодня! Канкун, Ривьера-Майя, Плайя-дель-Кармен, аквапарк «Шкарет» и прочие курортные радости.

Длинный перелет, скорее всего, через Турцию, а, возможно, еще и с пересадкой на Кубе, и ваш авиалайнер приземляется, наконец, на полуострове Юкатан. Сразу обозначу возможный минус вашего мексиканского путешествия — не все спокойно на далеких тропических берегах. Я о криминале и, в первую очередь, о воровстве. Не теряйте голову.

Сам автор в один свой мексиканский вояж лишился видеокамеры, в другой — к видеокамере чуть не прибавился дорогущий фотоаппарат. Но бог миловал. Однако признаюсь честно: автору не помешает избавиться от шила в одном месте, так же как и от звания любопытной варвары, чего и вам желаю.

Мексика — страна, действительно, колоритная, экзотическая. И Юкатан, наверное, самая яркая ее часть. Как это обычно бывает, сначала вы уворачиваетесь от гигантской бабочки, потом замечаете колибри, зависшую на своем клюве-игле возле пышного цветка, а тут кто-то начинает хохотать сверху — это откормленный попугаище, под которым трещит ветка пальмы, и еще пеликаны над зеленовато-голубыми волнами Карибского моря, они бомбочкой шлепаются на поверхность и глушат мелкую рыбеху.

Постепенно появляются друзья из местных. В первую очередь, это дельфин Джикаль из аквапарка «Шкарет». Он поджидает меня в лагуне, и чуть ли не каждый день мы ныряем с ним вместе до одури. Кстати нырял я еще и в сенотах — это чистейшие озера в глубоких пещерах.

Все это с гарниром из шумных вечеринок в клубе Coco Bongo, главном вертепе Канкуна, и десертом из величественных и загадочных руин индейцев майя от которых сносит голову так же, как от крепкой текилы.

И это вовсе не попытка оправдаться на тему «Как я “пролюбил” драгоценную аппаратуру в Мексике», просто «ковидная» ностальгия, которая, может быть, окажется кому-то полезной.