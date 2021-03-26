Гособвинение запросило 18 лет для жителя Первоуральска, убившего женщину в суде

Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года для 37-летнего жителя Первоуральска Вячеслава Попова, который в марте 2020 года убил свою бывшую сожительницу в здании суда.

В пресс-служба прокуратуры Свердловской области напомнили, что мужчине вменяется ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, чч. 1, 2 ст. 105 УК РФ (покушение по убийство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

По данным следствия, подсудимый с февраля по март 2020 года неоднократно совершал противоправные действия в отношении женщины. Сначала он угнал ее автомобиль, а через несколько дней напал на сожительницу в подъезде многоквартирного дома и нанес не мене десяти ударов. Позднее он неоднократно повреждал автомобиль женщины, из-за чего машина утратила товарный вид, а также потребительские и эксплуатационные качества.

Убийство произошло 18 марта 2020 года во время рассмотрения административного дела о причинении обвиняемым побоев своей бывшей сожительнице. «На крыльце здания суда между прибывшими на заседание мужчиной и женщиной произошел конфликт. В результате чего находившийся в состоянии опьянения обвиняемый ножом нанес погибшей не менее 13 ударов в жизненно важные органы — грудь, голову и шею»,— рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. Помимо этого, подсудимый ножом ранил судебного пристава и мужчину, которые попытались остановить его.

В ведомстве уточнили, что оглашение приговора по делу назначено на 2 апреля.

Анастасия Реутова