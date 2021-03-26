Оборудование и комплектующие ООО «Модус-Новороссийск» оценили в 8,7 млн рублей

Оборудование, комплектующие и инструмент для ремонта и обслуживания транспорта сети автосалонов «Модус-Новороссийск» оценены оценщиками в 8,7 млн руб. Соответствующий акт размещен в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в марте этого года на открытый аукцион были выставлены восемь автомобилей автосалона «Модус-Новороссийск» по общей стартовой цене 9,3 млн руб.

В августе 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края открыл конкурсное производство в отношении автодилера «Модус-Новороссийск». Истцом выступило ООО «СБК Геофизика», которому банкрот задолжал 3,5 млрд руб. Процедура наблюдения в отношении «Модус-Новороссийск» была введена в феврале 2020 года. Из материалов дела, в частности реестра требований кредиторов и отчета управляющего, следует, что компания имеет задолженность в размере 6,24 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», общество зарегистрировано в Новороссийске в 2003 году и занимается продажей автомобилей. Головной компанией является ОАО «Модус», а бенефициаром - Алексей Лещенко. В 2019 году выручка от продажи «Модус-Новороссийск» составила 444 млн руб., убыток – 130 млн руб. Активы достигли отрицательного значения -62 млн руб.

Дмитрий Михеенко