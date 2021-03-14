«Модус-Новороссийск» продает восемь автомобилей за 9,3 млн рублей

ООО «Лаборатория Антикризисных Программ» объявило о старте открытых торгов по реализации восьми автомобилей автосалона «Модус-Новороссийск». Общая стартовая цена всех восьми лотов составляет 9,3 млн руб., говорится в сообщении ЕФРСБ. Аукцион проводится 20 апреля 2021 года.

Так, планируется реализовать находящиеся в залоге ПАО Банк «Возрождение» Hyundai Solaris 2019 г. в. (815 тыс. руб.); Hyundai Elantra 2019 г. в. (995 тыс. руб.); Hyundai Santa Fe 2019 г. в. (2,36 млн руб.); Hyundai Solaris 2019 г. в. (773,3 тыс. руб.); Hyundai Solaris 2019 г. в. (788,3 тыс. руб.); Hyundai Creta 2019 г. в. (1,25 млн руб.); Hyundai Sonata 2017 г. в. (1,2 млн руб.) и Mazda 3 2017 г. в. (1 млн руб.).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в августе 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края открыл конкурсное производство в отношении автодилера «Модус-Новороссийск». Истцом выступило ООО «СБК Геофизика», которому банкрот задолжал 3,5 млрд руб. Процедура наблюдения в отношении «Модус-Новороссийск» была введена в феврале 2020 года. Из материалов дела, в частности реестра требований кредиторов и отчета управляющего, следует, что компания имеет задолженность в размере 6,24 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», общество зарегистрировано в Новороссийске в 2003 году и занимается продажей автомобилей. Головной компанией является ОАО «Модус», а бенефициаром - Алексей Лещенко. В 2019 году выручка от продажи «Модус-Новороссийск» составила 444 млн руб., убыток – 130 млн руб. Активы достигли отрицательного значения -62 млн руб.

Дмитрий Михеенко