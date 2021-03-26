Китай объявил бойкот люксовому бренду Burberry

Компания Burberry подверглась критике со стороны китайских пользователей соцсетей, потеряла своего амбассадора в Китае и перестала быть представленной в одной из самых популярных мобильных игр — «Honor of Kings», сообщает Reuters. Поводом для бойкота стали давние высказывания компании об использовании рабского труда уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

До этого бойкоту в Китае подверглись компании H&M и Nike, которые также ранее позволили себе критические высказывания о соблюдении прав человека в СУАР. Burberry еще в октябре прошлого года заявила, что перестанет закупать хлопок для своей одежды из Синьцзяна.

Ранее сегодня МИД Китая сообщил о введении новых санкций в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Лицам, в отношении которых введены санкции, и членам их семей будет запрещен въезд в Китай. Китайские граждане и учреждения не смогут вести дела с людьми и компаниями из санкционного списка.

22 марта о новых санкциях за нарушение прав человека в отношении ряда стран, в том числе Китая, объявил ЕС. После этого Китай ввел ответные санкции против десяти европейских парламентариев, ученых и политиков, а также четырех юрлиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Подробнее о бойкоте китайцами европейских брендов читайте в материале «H&M и Nike поссорил с Китаем синьцзянский вопрос».

Кирилл Сарханянц