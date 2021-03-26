Производственный комплекс белгородской «Алексеевки химмаш» выставлен на торги

Единый производственный комплекс банкротящегося АО «Алексеевский завод химического машиностроения» (Белгородская область) выставлен на торги с начальной ценой 404,7 млн руб. Об этом говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Единым лотом продается главный корпус производственного назначения (42,2 тыс. кв. м), земельный участок площадью 91 тыс. кв. м, склады, теплица, инфраструктура, а также заложенные в Руснарбанке две сварочные линии, здание административно-бытового корпуса и земельный участок площадью 9 тыс. кв. м.

Заявки принимаются с 29 марта по 30 апреля. Аукцион назначен на 6 мая.

Подробнее о проблемах группы — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин