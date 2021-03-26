Илон Маск проиграли спор с профсоюзами

Tesla должна восстановить на работе уволенного профсоюзного активиста и заставить главу компании Илона Маска убрать твит по поводу профсоюзов на заводах компании. Такое решение принял Национальный совет по трудовым отношениям по жалобе Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности. Увольнение и твит признаны нарушением действующего трудового законодательства.

Господин Ортис, сообщает агентство Bloomberg, был одним из организаторов кампании по созданию профсоюза на заводе Tesla. Его уволили в 2018 году. Тогда же господин Маск разместил твит: «Ничто не может остановить команду Tesla на нашем заводе от того, чтобы провести голосование о создании профсоюза. Можем устроить завтра. Но зачем платить членские взносы и отказываться от опционов на акции просто так? Безопасность у нас уже в два раза выше, чем когда на заводе были профсоюзы, и все уже получают медицинскую страховку». Этот твит господина Маска совет признал угрожающим.

Кроме восстановления на работе (с выплатой всех недополученных в связи с увольнением средств) господина Ортиса и удаления твита господина Маска компании предписано пересмотреть подписываемые с сотрудниками соглашения о конфиденциальности. В настоящее время они содержат положение, запрещающее сотрудникам говорить с представителями прессы без «однозначно сформулированного» предварительного согласия компании. Однако американское трудовое законодательство защищает работников, когда они говорят с представителями прессы об условиях труда на предприятии, трудовых спорах или иных условиях своей работы.

Наконец, компании предписано опубликовать объявления и устроить собрания работников завода во Фримонте об их правах. Соответствующее заявление должен сделать либо сам господин Маск, либо один из членов совета директоров компании в его присутствии.

Вице-президент профсоюза Синди Эстрада заявила, что решение совета — «большая победа рабочих», которая, однако, подчеркивает «недостатки в трудовом законодательстве». Представители Tesla пока не прокомментировали решение совета.

Андрей Келекеев