Липецкий коммунальщик отверг обвинения в причинении ущерба поставщикам энергоресурсов

Обвиняемый в причинении имущественного ущерба поставщикам энергоресурсов АО «ЛГЭК» и ООО «Новитэн» директор и владелец липецких управляющих компаний ООО «ГУК "Привокзальная"» и ООО «УК "Слобода"» экс-депутат горсовета Юрий Шкляров в своих аккаунтах в соцсетях прокомментировал ход уголовного дела. На днях региональное управление СКР и областная прокуратура отчитались о завершении расследования, согласно которому господин Шкляров в 2017 — 2019 годах не перечислил средства от потребителей, причинив поставщикам ущерб на 13,5 млн руб. С этими обвинениями глава УК не согласен и будет отстаивать «свою точку зрения в суде».

Юрий Шкляров отметил, что сделавшие такое заключение эксперт «никаких исследований» не проводил: «Заключение выполнено путем простых арифметических действий с данными представленными ООО "ОВЦ". В основу взяты ориентировочные данные о сумме начислений населению за коммунальный ресурс и такие же ориентировочные данные о суммах, поступивших от населения в счет их оплаты. Суммы, поступающие от населения, не разделяются по видам услуг и вычленить оттуда точную сумму, поступившую в счет оплаты невозможно».

Также, рассказал Юрий Шкляров, что сейчас арбитражный суд Липецкой области рассматривает несколько споров о задолженности УК перед поставщиками. ЛГЭК и «Новитэн» уже снизили претензии «на несколько миллионов рублей в отношении каждой УК». «Это говорит только о том, что в самих компаниях нет четкого понимания, как и четких цифр, сколько и за что им должны. Складывается впечатление, что эти суммы берутся с потолка. А с учетом произведенных нами авансовых платежей еще может оказаться так, что УК поставщикам энергоресурсов просто переплатили», — заявил господин Шкляров. Он также добавил, что если какие-либо долги будут установлены судом, то они будут оплачены.

Подробнее о расследовании читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Управляющие компании накопили на дело».

Александр Прытков