Дела директоров липецких управляющих компаний дошли до суда

Прокурор Правобережного района Алексей Никонов утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам, возбужденным в отношении директоров ООО «УК "Привокзальная"» и ООО «УК "Слобода"», а также ООО «Объединенная управляющая компания» (ОУК). Об этом сообщили в ведомстве.

Руководители управляющих компаний обвиняются «в причинении имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения» (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). По версии следствия, фигуранты, несмотря на наличие задолженности перед ООО «Новитэн» и АО «ЛГЭК» «дали незаконные указания не направлять гарантирующему поставщику средства за потребленную на общедомовые нужды электроэнергию и холодную воду». Ущерб оценен в 25 млн руб.

В региональном управлении СКР уточнили, что руководитель «Привокзальной» и «Слободы» в 2017 — 2019 годах не перечислил средства от потребителей, причинив поставщикам имущественный ущерб на 13,5 млн руб. Глава ОУК, по версии следствия, действовал «по аналогичной схеме» и причинил 12,5 млн руб. ущерба. Оба фигуранта не признали вину, «выдвинув свою версию произошедшего». На время предварительного следствия они находились под подпиской о невыезде.

По данным Kartoteka.ru, руководителями и учредителями УК продолжают оставаться бывшие депутаты горсовета Липецка Юрий Шкляров и Сергей Ткаченко. Господин Шкляров является директором и единственным владельцам «Слободы» и «Привокзальной» (эта компания действует как юрлицо ООО «ГУК "Привокзальная"», ООО «УК "Привокзальная"» было ликвидировано в 2009 году), господин Ткаченко в аналогичных статусах выступает в ОУК. Из-за уголовных дел предпринимателей в 2020 году сняли с праймериз «Единой России» по выборам в новый состав горсовета.

Подробнее о самих расследованиях читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков