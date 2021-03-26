Пользователи сообщают о сбоях в работе «Яндекса»

Сервисы «Яндекса» с утра 26 марта работают с перебоями, сообщают пользователи сервиса DownDetector. Согласно данным сайта, сообщения о сбоях поступают преимущественно от жителей Москвы, Казани, Перми и крупных городов Урала и Сибири.

Больше половины жалоб (55%) связано с работой почты от «Яндекса», 43% — с работой сайта. DownDetector сообщает, что 1% жалоб связан с работой денежного сервиса. Отметим, что бывший сервис «Яндекс.Деньги» в 2020 году полностью отошел к Сбербанку и сменил название на «ЮMoney».

Компоненты сервисов «Яндекс.Облако» работают без перебоев, указано на странице поддержки платформы. Позднее «Яндекс» сообщил, что его сервисы работают в штатном режиме. «Все сервисы "Яндекса" работают штатно»,— передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы компании.